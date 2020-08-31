Во Франции три скоростных поезда стояли всю ночь из-за сбоя в энергоснабжении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во Франции три скоростных поезда TGV простояли всю ночь из-за "серии сбоев в электроснабжении" между Даксом и Бордо, сообщили France Info в железнодорожной компании SNCF. В поездах были заблокированы сотни пассажиров.

1h15 du matin. Toujours dans le train coincé en pleine voie. Départ de Biarritz à 15h55. Je vais passer toute la nuit avec ma femme et mon fils de 2 ans sans distribution d'eau et nourriture.

Voilà où dort mon fils en plein covid

Bravo @SNCF @ouisncf pic.twitter.com/AyS8mTHDJu — GEN1US (@NormanGenius) August 30, 2020

Движение не восстановится до вторника. Задержки и отмены рейсов затронут около 5000 пассажиров.

Компания заверила, что ситуация с людьми в остановленных поездах, была взята под контроль: людям раздавали маски, одеяла, воду в бутылках, утром дали завтраки. Решается вопрос о возвращении людей в исходный пункт или транспортировке в Париж.

Пассажиры в соцсетях выражали недовольство и жаловались, что долго не получали информации о причинах задержки, а также им не давали воду и еду.

В территориальном управлении SNCF считают, что к авариям привел некий повторяющийся сбой, который вызвал обрывы контактной линии, и только осталось выяснить что же именно произошло: сломались токоприемники поездов или же дефектной была контактная линия.

Министр-делегат транспорта Жан-Батист Джеббари пообещал, что пострадавшие пассажиры получат компенсацию в размере тройной стоимости их билетов, передает BFMTV.