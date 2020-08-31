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Глава МИД Белоруссии приедет в Москву на переговоры с Лавровым

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, в среду в Москве проведет переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем, сообщила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"2 сентября ожидаются переговоры глав внешнеполитических ведомств России и Белоруссии в Москве", - сказала она журналистам.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что дата встречи президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве пока согласовывается, визит состоится в ближайшие две недели.

Договоренность о визите Лукашенко в Москву для переговоров с Путиным была достигнута в ходе их телефонного разговора 30 августа.

Белоруссия Россия Сергей Лавров Владимир Макей МИД РФ

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