Лукашенко отправил в отставку выступившего против насилия силовиков посла в Испании

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Испании Павла Пустового, который ранее высказался за пересчет голосов на выборах и против избиений мирных демонстрантов.

"Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Это предусмотрено указом №327, который президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал 31 августа", - сообщило госагентство БелТА.

Пустовой освобожден от должности посла Белоруссии в Испании и по совместительству постоянного представителя Белоруссии при Всемирной туристской организации.

19 августа Павел Пустовой заявил, что для мирного разрешения ситуации в республике необходимо пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах президента.

"Отвечая на часто задаваемый, к сожалению, не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Белоруссии, хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века. Для ее мирного разрешения, на мой взгляд, следует, во-первых, провести пересчет результатов голосования", - говорилось в обращении Пустового на странице посольства в фейсбуке.

Кроме того, посол отметил, что в республике необходимо провести открытые суды над теми, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал силовиков на жестокость, "первыми нападая с камнями и арматурой", задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами, сбивал на машинах представителей милиции, угрожал близким непосредственных участников событий.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.