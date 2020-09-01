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Командующего армией Саудовской Аравии отправили в отставку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд в рамках борьбы с коррупцией своим указом отправил в отставку командующего объединенными вооруженными силами королевства Фахда бен Турки Аль Сауда, сообщило саудовское государственное агентство SPA.

Тем же указом новым командующим по представлению министра обороны назначен заместитель начальника генерального штаба Мутлак бен Салим Аль-Азима.

В отношении отправленного в отставку командующего начато расследование на предмет выявления его возможной причастности к коррупционной деятельности.

В указе говорится, что Комиссия по контролю и противодействию коррупции (Назаха) продолжит расследование в отношении "соответствующих военных и гражданских должностных лиц, и примет необходимые правовые меры".

Саудовская Аравия

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