Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:46Заразились
на 17.09В России 1 085 281+5 762В мире 30 078 889+314 834

Минобороны Китая предупредило США и Тайвань об опасности игры с огнем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - У китайской армии достаточно сил, средств и решимости отстоять суверенитет страны, не допустить объявления Тайванем независимости и иностранного вмешательства во внутренние дела КНР, заявил в пятницу официальный представитель минобороны Китая Жэнь Гоцян.

"У Народно-освободительной армии Китая есть твердая воля, полная уверенность и достаточные возможности для того, чтобы пресекать вмешательство внешних сил и сепаратистские акты, направленные на провозглашение "независимости Тайваня", решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны", - подчеркнул он на брифинге.

Представитель китайского военного ведомства предупредил: "Те, кто играет с огнем, могут доиграться до того, что сожгут сами себя".

Так Жэнь Гоцян прокомментировал сделанное накануне тайваньской администрацией объявление, что замглавы госдепартамента США Кейт Крач 17-19 сентября нанесет визит на Тайвань.

Представитель минобороны КНР отметил, что "Тайвань является священной и неотъемлемой частью китайской территории", а тайваньский вопрос относится к категории внутренних дел Китая.

Он сообщил, что в пятницу Китай начинает военные учения вблизи Тайваня. По его словам, "Это - законные и необходимые действия, направленные на сохранение суверенитета и территориальной целостности государства в нынешней ситуации с Тайванем".

Накануне Китай выразил протест США в связи с тайваньским визитом Крача.

Как сообщил четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, "это является нарушением принципа одного Китая, наносит ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в районе Тайваньского пролива".

Он сказал, что Пекин призывает Вашингтон незамедлительно прекратить все официальные контакты с Тайбэем. В противном случае Китай оставляет за собой право на ответные действия.

Китай США Тайвань

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 18 сентября

Трамп указал на большую угрозу для выборов в лице Китая, чем России

Российские дипломаты намерены потребовать от США разъяснений

Российские дипломаты намерены потребовать от США разъяснений

Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировать интернет

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

В МИД Украины напомнили РФ о подтвержденном статусе стороны конфликта

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

ОПЕК+ рекомендовано не дурачить рынок. Обобщение

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Бэнкси лишился авторских прав на одну работу из-за анонимности

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Трамп недоволен условиями сделки с Oracle по TikTok

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом
Пандемия коронавируса

Против премьера Франции подали иск о провале борьбы с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');