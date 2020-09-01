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Двое россиян получили 3 года колонии по делу о взрывах в Минске

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии двое россиян приговорены к 3 годам колонии-поселения по делу о взрывах на "смертельном" салюте в Минске.

"Двое инженеров иностранной коммерческой структуры приговорены к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в условиях колонии-поселения", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Верховного суда республики.

Такое же наказание суд и назначил и третьему фигуранту дела, гражданину Белоруссии, добавили в ВС.

Как сообщалось, уголовное дело о взрыве салютных установок 3 июля 2019 года в Минске рассматривалось судом Московского района белорусской столицы.

Двум сотрудникам российского предприятия-изготовителя фейерверочных изделий было предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере (ч.2 ст.299 УК Белоруссии).

Действия офицера Минской военной комендатуры квалифицированы как нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере (ч.2 ст.463 УК).

"Установлено, что в процессе заряжания салютных установок 1 и 2 июля 2019 года обвиняемые нарушили правила обращения с пиротехническими (фейерверочными) изделиями", - заявляли в Генпрокуратуре ранее.

"Смертельный" салют в Минске

По ее информации, при проведении салюта 3 июля 2019 года в парке Победы, возле Чижовского кладбища и в районе гаража Минской военной комендатуры из-за допущенных нарушений в стволах мортир четырех салютных установок на огневых позициях нештатно сработали заряды фейерверков, что привело к разрушению пусковых модулей.

В итоге от полученных телесных повреждений скончалась женщина, 1955 года рождения, 11 гражданам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Повреждено и уничтожено имущество физических и юридических лиц на общую сумму свыше Br742 тыс.

Кроме того, в отдельное производство было выделено уголовное дело по факту халатного отношения к службе должностных лиц, не обеспечивших безопасное проведение салюта (ч.1 ст.456 УК).

Белоруссия Минск

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