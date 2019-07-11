Двое россиян арестованы в Белоруссии в связи со взрывами на салюте в Минске

Во время салюта в день независимости в Минске Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Двое граждан РФ арестованы в Белоруссии по делу о взрывах на салюте в день независимости в Минске, из-за которых погибла женщина; об этом в среду сообщил председатель белорусского СК Иван Носкевич.

При этом, по его словам, обвинение им пока не предъявлено - на это у следствия есть 10 дней.

Носкевич рассказал, что россияне сотрудничают со следствием. "Во многом их показания прольют свет на реальную картину происшествия", - полагает глава СК.

Следствие пока рассматривает четыре версии произошедшего. "Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества. Теперь вопрос другой - они изначально были ненадлежащего качества либо такими стали, это самый актуальный предмет расследования", - пояснил глава СК.

Два представителя российской компании-поставщика фейерверков, которые занимались организацией праздничного салюта, были задержаны в Минске 4 июля. Следствие считает, что они могли неправильно подготовить снаряды к запуску, в результате чего некоторые из них разорвались почти над землей, причинив вред стоявшим рядом людям.