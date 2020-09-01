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Лукашенко пообещал сохранить общее с РФ Отечество от Бреста до Владивостока

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он вместе с президентом РФ Владимиром Путиным сохранит "наше общее Отечество от Бреста до Владивостока".

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"В Послании (ежегодное послание народу и парламенту - ИФ) до выборов я сказал: вы (Россия - ИФ) нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - ИФ) уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество", - сказал Лукашенко во время поездки в Барановичи. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - добавил он.

Белоруссия Россия Александр Лукашенко

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