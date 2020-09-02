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США намерены закрыть все китайские центры "Институт Конфуция" в стране

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выразил надежду на то, что все китайские культурно-образовательные центры "Институт Конфуция" в университетских городках США будут закрыты к концу года.

Помпео в эфире телеканала Fox News обвинил институты, финансируемые китайским правительством, в "вербовке шпионов и коллаборационистов " в американских учебных заведениях.

"Я думаю, что учебные заведения видят это, и я надеюсь, что мы закроем все центры ("Институт Конфуция" - ИФ) до конца этого года", - добавил он.

"Институт Конфуция" - глобальная сеть культурно-образовательных центров под управлением Канцелярии международного Совета китайского языка, которая подчиняется министерству образования КНР. Заявленная цель программы - продвигать китайский язык и культуру в мире.

В прошлом месяце Помпео назвал центр, который управляет "Институтами Конфуция" в Соединенных Штатах, "организацией, продвигающей глобальную пропаганду Компартии Китая и оказывающей пагубное влияние".

В августе американский госдепартамент потребовал от всех Институтов Конфуция в США зарегистрироваться в качестве иностранных миссий.

США Китай Майк Помпео

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