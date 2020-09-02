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Минск заявил о предотвращении "украинского сценария" в Белоруссии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что власти страны не позволили реализовать "украинский сценарий" цветной революции извне.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в среду.

Макей отметил, что на сегодняшний день "определенное политическое противостояние наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже".

"И в этой части я хотел бы выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси", - сказал он.

Макей подчеркнул: "Очевидно, что именно взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь".

"Это в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом, определить пути выхода из сложившейся ситуации. Несмотря на реакцию неблагоприятных факторов, мы не останавливаем нашего взаимодействия", - сказал глава белорусского МИД.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного соперника Светлану Тихановскую - 10,12%.

Владимир Макей Сергей Лавров Белоруссия Украина

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