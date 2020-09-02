Почти 100 протестующих задержали в Минске 1 сентября

Среди задержанных - более 30 студентов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Около 100 человек будут привлечены к административной ответственности за участие 1 сентября в несогласованных акциях в Минске, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске в отношении 95 человек, в том числе более 30 студентов, составлены протоколы об административном правонарушении", - сказала она.

Она уточнила, что 39 человек останутся в милиции до рассмотрения их дел в суде. По словам Чемодановой, общая численность участников протестных акций составила по стране 1 сентября около 2,3 тыс. человек, из которых были задержаны за участие в несанкционированных массовых мероприятиях 128 граждан.

Представитель МВД отметила, что в ведомство также поступили многочисленные заявления от депутатов и сотрудников правопорядка об угрозах.

"В органах внутренних дел зарегистрированы множественные заявления от депутатов Палаты представителей Национального собрания и сотрудников правоохранительных органов об угрозах в связи с осуществлением ими служебной деятельности", - сказала Чемоданова.