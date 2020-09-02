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Задержанных в Минске журналистов оставят в милиции до суда

Дела двоих корреспондентов суд вернул в милицию на доработку

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - На журналистов, которых 1 сентября задержали в Минске, составлены административные протоколы за участие в несогласованном мероприятии. Их оставят в районном отделе внутренних дел до суда, сообщила представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Днем стало известно, что дела журналистов портала TUT.BY Алексея Судникова и Надежды Калининой суд не стал рассматривать и вернул в Октябрьское РУВД Минска "для устранения недостатков". Об этом сообщил адвокат Судникова Александр Хаецкий.

"Это означает, что мой подзащитный пока остается под стражей. Выпустят ли их до суда - зависит от органа, ведущего административный процесс. Возможно, они останутся в РУВД или их отправят в следственный изолятор. Если их не отпустят - я буду писать жалобу, - сказал юрист. - В любом случае дело должно быть рассмотрено в течение 72 часов с момента задержания".

Кроме Калининой и Судникова, в Октябрьском РУВД находятся журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" - Сергей Щеголев, Никита Дуболеко и Мария Элешевич, а также журналист "БелаПАН" Андрей Шавлюго. Им всем вменяют нарушение на массовой акции. 1 сентября сообщалось, что освещавших протесты корреспондентов задерживали и доставляли в отдел милиции "для проверки аккредитации".

Рядом с Октябрьским РУВД Минска днем в среду находится около 30 журналистов. Они пришли туда в четверг, некоторые дежурили возле здания всю ночь.

Акции против насилия в Минске

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Минск МВД Белоруссия Алексей Судников Надежда Калинина TUT.BY БелаПАН

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