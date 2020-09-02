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Украина денонсировала еще три соглашения, заключенные в рамках СНГ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины денонсировал и вышел еще из трех соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. В частности, Кабмин денонсировал Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии, которое было подписано 12 марта 1993 года в Москве.

Кроме того, Украина вышла из Соглашения о сотрудничестве в сфере санитарной охраны территорий государств-участниц СНГ от 31 мая 2001 года (Минск) и Соглашения о создании координационного совета по карантину растений государств-участниц СНГ от 30 мая 2012 года (Ашхабад).

В августе украинский кабмин постановил денонсировать семь международных договоров, заключенных в рамках СНГ с 1993-го по 2001 годы.

Украина СНГ

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