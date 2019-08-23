Госдеп подтвердил вступление в силу новых санкций против РФ 26 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США в пятницу подтвердил, что второй пакет санкций против России по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери начнет действовать с 26 августа этого года, говорится в заявлении ведомства, обнародованном в Федеральном регистре США.

5 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США уже сообщало, что вторая часть антироссийских санкций по обвинению в применении химоружия в британском Солсбери вступит в действие 26 августа.

Первый пакет санкций по делу Скрипалей

Первые санкции в отношении России за несоблюдение закона США о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) были введены в августе 2018 года. Для второго этапа санкций по закону CBW Act нужно было выбрать минимум три меры из шести, перечисленных в этом документе.

В итоге США остановились на следующих трех мерах: Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или оказания иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и МВФ; США ужесточат выдачу лицензиям компаниям, продающим РФ ряд товаров и технологий; запретят американским банкам участвовать в первичном рынке валютного суверенного долга России и выдавать кредиты правительству РФ.

Как сообщалось, новые санкции США не затрагивают российские госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, номинированного в рублях (на долг в российской валюте ограничения не распространяются). Эти исключения смягчают эффект санкций, отмечают аналитики исследовательско-консалтинговой компании Eurasia Group.

Отравление Скрипалей в Солсбери

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок" (А-234). Эти выводы подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию.

В качестве ответных мер Лондон, а также ряд стран-союзников Соединенного Королевства выслали из своих стран около 140 российских дипломатов. В Москве решительно отвергают все обвинения в свой адрес и напоминают, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем ОЗХО.