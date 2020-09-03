Белорусский телеведущий получил 10 суток ареста в Минске

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Суд Первомайского района Минска назначил телеведущему Денису Дудинскому 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

"Дудинскому назначено наказание по ст.23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) КоАП в виде 10 суток ареста", - сказали в суде.

В ближайшее время будет рассматриваться дело еще одного задержанного телеведущего - Дмитрия Кохно.

Ранее жена Дудинского Катерина Раецкая написала в соцсетях, что ее муж вместе с Кохно провели ночь в центре изоляции правонарушителей "на Окрестина".

Дудинский и Кохно осудили в соцсетях задержания ОМОНом людей в очереди к магазину сувениров с национальной символикой Symbal.by.

Инцидент у магазина сувениров в Минске

В конце июня в Минске ОМОН задержал в очереди к магазину сувениров с национальной символикой более 10 человек, в том числе фотокорреспондента агентства "БелаПАН". В минской милиции поясняли задержания тем, что люди якобы препятствовали проезду одного автомобиля, из-за чего произошла массовая драка. Ее участники повредили машину.

Вместе с тем, на размещенных в социальных сетях записях было видно, что ОМОН задерживает людей из очереди, а не участников конфликта с автомобилем.

Ранее милиция изъяла у магазина Symbal.by партию футболок с надписью "ПСИХОЗ%". После этого магазин стали проверять различные органы, из-за чего его работа была фактически приостановлена. В итоге магазин сообщил о своем закрытии. Он специализировался на продаже маек, сувениров, аксессуаров с национальной символикой, в том числе с бело-красно-белым флагом, являвшимся государственным флагом Белоруссии в 1991-1995 гг.