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Лукашенко собрался решить с Путиным общие "болезненные и чувствительные вопросы"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве окончательно решить "болезненные и чувствительные" вопросы в двусторонних отношениях.

"Окончательно расставим все точки над "i" по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств", - сказал Лукашенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в четверг в Минске, его слова приводит госагентство "БелТА".

Оно передает, что "по его (Лукашенко - ИФ) словам, у него с президентом России Владимиром Путиным есть договоренность, что после состоявшейся накануне встречи министров иностранных дел и приезда в Минск Михаила Мишустина в Москве пройдет встреча уже на уровне глав государств".

Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Путин

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