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Контактная группа по Донбассу согласовала участки разминирования и разведения сил

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - По итогам заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которое прошло в среду в формате видеоконференции, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

Стороны согласились с необходимостью продолжать соблюдать режим тишины.

В то же время отмечается, что несмотря на то, что украинская сторона выполнила все необходимые процедуры для нового этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц, она уже больше месяца ждет информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на "временно оккупированных территориях".

В рамках политической подгруппы стороны обсудили разблокирование процесса переговоров.

"Представители РФ в ТКГ настаивают на внесении изменений в постановление Верховной рады Украины № 795 от 15 июля 2020 года (о проведении местных выборов - ИФ). ... Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук напомнил, что он направил в Раду письмо о возможности рассмотреть соответствие упомянутого постановления Минским договоренностям и сейчас ожидает ответа от украинского парламента... Впрочем, российская сторона продолжает откладывать большинство вопросов повестки дня и переносит их рассмотрение", - указывается в сообщении.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Донбасс Украина

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