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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Помпео усмотрел политические мотивы в спешке РФ и КНР при создании COVID-вакцины

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай спешили с разработкой вакцин против коронавируса COVID-19, исходя из политических интересов, а не интересов общественного здравоохранения.

"Мы наблюдали, как русские и китайцы торопились вывести эти вакцины на рынок в попытках совершить не медицинский прорыв, а политический, дипломатический прорыв. Это не отвечает первостепенным интересам мира", - заявил Помпео в эфире радиошоу Хью Хьюитта.

Отвечая на вопрос о доверии к вакцинам из России и Китая, Помпео ответил, что следует придерживаться модели "не доверяй, но проверяй".

"Я думаю, что в отношении вакцин, которые производятся в этих странах, это именно та модель, которую нам придется использовать", - заявил Помпео.

Он добавил, что в случае, если на рынке будут вакцины, "которые не работают", это приведет к новым проблемам.

"Если мы получим вакцину, которая не работает, это может создать еще больше бед, привести к гибели еще большего числа людей", - сказал Помпео.

Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Стивен Хан ранее заявил, что его ведомство не подвергается давлению со стороны президента Дональда Трампа в том, что касается процесса и темпов одобрения вакцины от коронавируса.

Он отметил, что процесс одобрения использования вакцины будет "научным, медицинским и основанным на данных (исследований - ИФ) решением".

Ситуация с американской вакциной

Его слова прозвучали после того, как в Центре по контролю и профилактике заболеваний США, также входящие в состав американского минздрава, призвали штаты готовиться к потенциальному процессу применения вакцины к 1 ноября.

Таким образом, как отмечают американские СМИ, вакцинацию могут начать в США за несколько дней до выборов президента.

Ожидается, что первыми доступ к вакцине получат сотрудники, занятые в жизненно важных сферах, а также сотрудники сил безопасности и пенсионеры.

В данный момент в США две вакцины производства Moderna и Pfizer/BioNTech находятся в стадии испытаний 3-й фазы. Как ожидается, еще две начнут испытания 3-й фазы к середине сентября.

Регистрация российской вакцины

В пятницу замдиректора Института имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцинация от COVID-19 добровольцев в Москве в рамках третьей фазы клинических исследований вакцины Sputnik V стартует в ближайшее время, препарат уже доставлен в клиники.

В РоссииТретья фаза испытаний китайской вакцины от COVID-19 пройдет в РФ до конца сентябряЧитать подробнее

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название Sputnik V. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

В августе ведущий китайский вирусолог академик Чжун Наньшань сообщил, что Китай и Россия планируют провести совместные испытания вакцин от коронавирусной инфекции.

Он заявил об этом в выступлении на китайско-российской медицинской конференции, посвященной вопросам борьбы с COVID-19, отметив, что разработка вакцин в России идет очень высокими темпами.

Между тем, во всем мире разрабатывается более 100 прототипов вакцины от коронавируса.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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США РФ Китай Майк Помпео коронавирус

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