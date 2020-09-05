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Американская вакцина от COVID-19 интересна Трампу больше российской

По словам президента, в США работа над вакциной от коронавируса может завершиться в течение октября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его больше интересует разрабатываемая в его стране вакцина от коронавируса COVID-19, нежели российская.

"Насчет российской вакцины - я не знаю. У нас будет своя вакцина - она станет "золотым" стандартом", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, работа над вакциной от COVID-19 в США при благоприятном развитии событии может завершиться уже в октябре.

"Может все будет готово до 1 ноября, в течение октября", - заявил президент США.

При этом он не исключил вариант, при котором вакцина будет готова не так быстро, но все же до конца года.

Трамп пояснил, что в настоящее время в США проходит завершающая стадия испытаний одной из вакцин, и в скором времени будут известны результаты.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, назначенным на 3 ноября.

В пятницу один из самых авторитетных в мире журналов по медицине The Lancet опубликовал результаты исследований российской COVID-вакцины Sputnik V производства Института имени Гамалеи. В статье говорится, что в ходе I и II фазы у 100% участников исследований сформировался устойчивый иммунный ответ. Также в The Lancet планируется опубликовать результаты III фазы клинических испытаний с участием 40 тыс. добровольцев, которая со дня на день должна стартовать в Москве.

В августе президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса. На тот момент она прошла два из трех этапов испытаний на нескольких десятках добровольцах, а публикаций о ней в медицинских журналах не было. В связи с этим некоторые называли политическим решение зарегистрировать российскую вакцину до третьего этапа испытаний. В частности, такой упрек в адрес России и Китая прозвучал накануне от госсекретаря США Майка Помпео.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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США Дональд Трамп Коронавирус

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