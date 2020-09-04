Сербия собралась переместить посольство в Израиле в Иерусалим

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Высшее руководство Сербии заявило в пятницу в Вашингтоне о готовности перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, сообщает Associated Press.

По данным агентства, об этом сообщил президент США Дональд Трамп перед встречами с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства автономного края Косово и Метохия Авдуллахом Хоти.

"Поздравления президенту Вучичу за объявление о переносе посольства Сербии в Иерусалим. Это храбрый и исторический шаг", - написал Трамп в своем твиттере.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей стороны также поблагодарил президента Сербии за позицию Белграда по Иерусалиму и за готовность перенести в этот город сербское посольство.

"Я благодарю моего друга президента Сербии Александра Вучича за признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства страны", - заявил глава израильского правительства.

"Я также хотел бы поблагодарить моего друга президента (США) Трампа за его вклад в это достижение", - добавил он.

В настоящее время в Иерусалим из Тель-Авива перенесены лишь два иностранных посольства – США и Гватемалы.

Ранее в пятницу Белград и Приштина в Вашингтоне пришли к соглашению о расширении экономических связей.