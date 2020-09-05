Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:15Заразились
на 04.09В России 1 015 105+5 110В мире 26 304 856+273 446

Президент США считает тему контроля над вооружениями важнее глобального потепления

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что тема контроля над вооружениями для него сейчас важнее, чем проблема глобального потепления.

На пресс-конференции в Белом доме он напомнил, что США ведут переговоры с Россией по этой теме.

"Это очень важно... Я считаю, что это важнее, чем глобальное потепление", - заявил Трамп.

Он добавил, что не теряет надежду на присоединение в будущем Китая к этим переговорам.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в США уделяют больше внимания инцидентам, связанным с Россией, нежели действиям Китая на мировой арене.

"Интересно, что все всегда упоминают Россию. Китай в этом случае - это страна, о которой вам следует говорить больше, чем о России", - сказал американский президент, обращаясь к журналистам.

По его словам, Китай "делал более плохие вещи", нежели Россия.

В августе Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтон и Москва смогут до конца 2020 года добиться нового соглашения в сфере контроля над вооружениями. Помпео отмечал, что США тесно работают с Россией для снижения риска применения ядерного оружия в мире.

"Мы добились настоящих успехов за последние пару недель", - сказал госсекретарь.

В августе портал Axios со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли сообщил, что США больше не настаивают на обязательном участии Китая в переговорах Вашингтона и Москвы по контролю над вооружениями.

По его словам, администрация Трампа отказалась от своего требования, чтобы Китай участвовал в переговорах, и сфокусирована на достижении политического соглашения с Россией. После этого Вашингтон рассчитывает, что США и Россия уже вместе смогут оказать давление на Китай и убедить его присоединиться к переговорам и, в конечном итоге, к соглашению.

США Россия Китай Дональд Трамп

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится

Трамп будет недоволен, если отравление Навального подтвердится
Навальный попал в больницу

Берлин и Париж поторопили РФ с расследованием отравления Навального

Белорусские госСМИ обнародовали расшифровку разговора о Навальном

Помпео усмотрел политические мотивы в спешке РФ и КНР при создании COVID-вакцины

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

НАТО призвало РФ наказать виновных в происшествии с Навальным

Что произошло за день: пятница, 4 сентября

Очередные акции протеста в Минске привели к новым задержаниям

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Samsung построит крупнейший в мире фармзавод за $2 млрд

Один человек погиб, двое ранены в результате взрыва в Тбилиси

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города РФ до 30 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');