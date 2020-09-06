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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:41Заразились
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27 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Китае

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 27 новых инфицированных COVID-19: 10 больных в активной форме и 17 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 18 случаев заражения: 10 активных и восемь бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 122 активных случаев заражения, из которых 2 тыс. 573 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено девять новых случаев заболевания, семь - в Гонконге, два - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 395 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 857 (94 случая смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 492 (семь случаев смерти).

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