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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:58Заразились
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В Китае за сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлено 29 новых инфицированных COVID-19: 12 больных в активной форме и 17 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 27 случаев заражения: 10 активных и 17 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зафиксировано 85 134 активных случаев заражения, из которых 2 585 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 320 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 22 новых случая заболевания, 21 – в Гонконге, один – на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 417 больных с коронавирусом: в Гонконге – 4 878 (96 случаев смертельного исхода), в Макао – 46, на Тайване – 493 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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