В Тунисе уничтожили трех террористов после нападения на нацгвардию

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Службы безопасности Туниса ликвидировали трех террористов после того, как они атаковали служащих национальной гвардии страны в курортном городе Сус, сообщают в воскресенье западные СМИ.

"Патруль в составе двух офицеров национальной гвардии подвергся нападению (террористов - ИФ), вооруженных ножами, в центре Суса", - сообщили в нацгвардии.

В результате нападения один офицер был убит, а второй, получивший ранения, был позднее доставлен в больницу.

По данным СМИ, нападавшие завладели оружием и транспортным средством гвардейцев. Однако службы безопасности организовали погоню за боевиками через туристический район города, и в ходе перестрелки трое террористов были убиты.

СМИ напоминают, что этот тунисский город уже сталкивался с актами терроризма. Так, 26 июня 2015 года 38 человек, в том числе одна россиянка, стали жертвами обстрела в отеле Imperial Marhaba в Сусе. Еще 39 туристов тогда получили ранения.