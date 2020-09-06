Правозащитники насчитали 76 задержанных на воскресной акции в Минске

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о почти восьмидесяти задержанных на акциях протеста, которые проходят в Минске в воскресенье.

Список из 76 имен размещен на сайте организации. Согласно ему, как минимум один из задержанных - журналист.

Комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Минске и регионах проходят несогласованные акции. В центре белорусской столицы на протест собралось несколько тысяч человек.