Аналитики назвали семейный бизнес самым устойчивым в период пандемии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Семейные компании, акции которых торгуются на бирже, в первом полугодии примерно на 300 базисных пунктов обошли несемейные предприятия по росту капитализации, показали данные исследовательского института Credit Suisse (CRSI).

Семейный бизнес демонстрировал лучшие показатели во всех регионах и секторах, говорится в докладе.

Исследование провели по базе данных, включающей чуть более тысячи публичных компаний по всему миру, в которых основатель или члены его семью имеют долю не менее 20% или контролируют по меньшей мере 20% голосов.

"Пандемия COVID-19 имела значительное влияние на рост фондовых рынков и их волатильность в этом году. Семейные компании обычно имеют защитные характеристики выше среднего, которые позволяют им демонстрировать хорошие результаты, особенно в периоды рыночной напряженности", - говорится в докладе.

Помимо этого, CRSI провел опрос 200 семейных компаний и выяснил, что они меньше обеспокоены своим будущим, чем несемейные предприятия. В период пандемии они также реже временно увольняли своих сотрудников и больше внимания уделяли социальной политике.

CRSI также сообщил, что рост выручки семейных компаний с 2006 года более чем на 200 базисных пунктов превышал показатель остальных компаний. В исследовании отмечается, что семейные компании демонстрируют более высокие результаты в области защиты окружающей среды, социального и корпоративного управления (ESG).