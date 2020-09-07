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Белорусская армия приведет артиллерийские базы и танки в высшую боеготовность

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Артиллерийские базы вооружения и танковый резерв белорусской армии приводятся в высшую боевую готовность в рамках проверки, сообщает в понедельник Минобороны республики.

"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что проверка подразумевает призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.

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