Белорусская армия приведет артиллерийские базы и танки в высшую боеготовность

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Артиллерийские базы вооружения и танковый резерв белорусской армии приводятся в высшую боевую готовность в рамках проверки, сообщает в понедельник Минобороны республики.

"В ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что проверка подразумевает призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений.