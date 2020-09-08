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Трамп обещал покончить с зависимостью американской экономики от Китая

Трамп обещал покончить с зависимостью американской экономики от Китая
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

"Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик - ИФ) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Президент добавил: "Мы вернем рабочие места из Китая в Соединенные Штаты и введем тарифы для компаний, которые хотят покинуть Америку, чтобы создать рабочие места в Китае и других странах".

По словам Трампа, США "теряют миллиарды долларов" на экономическом сотрудничестве с Китаем, "и если бы мы не вели бизнес с ними, мы бы не потеряли миллиарды".

"Это называется развязка, так что начнете думать об этом", - сказал Трамп.

Он в очередной раз повторил, что если его соперник Джо Байден одержит победу на выборах президента, то "победит Китай, потому что Китай будет владеть нашей страной".

США Китай Дональд Трамп

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