Лукашенко признался, что "немного пересидел" на президентском посту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: БелТА/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что, возможно, задержался на президентском посту.

"Да, возможно, я немного пересидел", - приводит слова Лукашенко телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва".

"Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но, действительно, только я сейчас могу защитить белорусов", - заявил президент, отрывок интервью которого опубликован радиостанцией "Говорит Москва".

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян был в числе российских журналистов, которые взяли во вторник интервью у Лукашенко.