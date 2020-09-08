Лукашенко отказался "просто так" уйти с поста президента Белоруссии

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российским журналистам, что не покинет свой пост "просто так".

"А.Лукашенко (близко к тексту): "Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - написал в телеграме главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был одним из журналистов, бравших интервью у белорусского лидера.

Ранее в ходе интервью во вторник Лукашенко признался, что, возможно, "немного пересидел" на посту президента.