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Лукашенко назвал обидным голосование против него на выборах

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко счел обидным голосование против него на выборах.

"Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну, когда-то Он меня туда позовет", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

В то же время Лукашенко уверен, что тех, кто голосовал за него на выборах - большинство. "Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, (...), а их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике", - считает Лукашенко.

"Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - добавил он.

Ранее в ходе интервью Лукашенко признал, что "немного пересидел" на президентском посту, но выразил уверенность, что только он может защитить белорусов. Он заявил, что просто так не уйдет, в том числе, из тех соображений, что в случае ухода его "сторонников будут резать".

Белоруссия Александр Лукашенко

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