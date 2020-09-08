Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 08.09В России 1 035 789+5 099В мире 27 332 433+228 588

В Турции ввели повсеместный масочный режим

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Кibris.

"Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании кабмина в связи с несоблюдением в стране мер социального дистанцирования и роста случаев заражения коронавирусом", - пишет издание.

Как отмечает газета, граждане обязаны носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

"В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления", - пишет Gundem Кibris.

Губернаторы провинций займутся взысканием административных штрафов с физических и юридических лиц, которые не соблюдают меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.

Между тем, пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней.

За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в стране составило 9673 человека, при этом 5 сентября показатели достигли исторического максимума с середины мая - 1673 заболевших за сутки.

Хроника 09 января – 08 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Турция Коронавирус

Новости

Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

Пропавшие белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь

В Белоруссии сообщили о пропаже еще одной соратницы Тихановской

В Белоруссии сообщили о пропаже еще одной соратницы Тихановской

Колесникову обнаружили в погранотряде в Гомельской области Белоруссии

Германия согласует с партнерами ответ Москве по ситуации с Навальным

Германия согласует с партнерами ответ Москве по ситуации с Навальным

Президент Белоруссии не исключил досрочные выборы главы государства

Президент Белоруссии объяснил задержание Колесниковой

Лукашенко признался, что "немного пересидел" на президентском посту

Лукашенко признался, что "немного пересидел" на президентском посту

РФ и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении

РФ и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о двойном налогообложении

В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

Украина подтвердила приезд двоих белорусских оппозиционеров

Украина подтвердила приезд двоих белорусских оппозиционеров
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');