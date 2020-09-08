В Турции ввели повсеместный масочный режим

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Ношение масок стало обязательным во всех провинциях Турции, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах в условиях распространения коронавируса, сообщает газета Gundem Кibris.

"Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании кабмина в связи с несоблюдением в стране мер социального дистанцирования и роста случаев заражения коронавирусом", - пишет издание.

Как отмечает газета, граждане обязаны носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

"В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления", - пишет Gundem Кibris.

Губернаторы провинций займутся взысканием административных штрафов с физических и юридических лиц, которые не соблюдают меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом.

Между тем, пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика. Наибольшее число новых случаев заражения COVID-19 за сутки и смертей от него c мая и июня фиксировались в стране неоднократно в течение последних дней.

За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в стране составило 9673 человека, при этом 5 сентября показатели достигли исторического максимума с середины мая - 1673 заболевших за сутки.