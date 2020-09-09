Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Прямая линия в 2020 году отменена

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции. 2019 год.
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин планирует провести в очном режиме традиционную большую пресс-конференцию в декабре 2020 года, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В мероприятие будут добавлены "элементы" прямой линии, которую в 2020 году решили отменить, добавил он.

"Мы пока планируем ее в "живом формате". Мы, конечно, не исключаем каких-то корректировок, но пока она планируется как обычно. Это будет большая ежегодная пресс-конференция, которая проводится во второй половине декабря", - сказал Песков.

В последние годы Путин отвечает на вопросы россиян в июне. 20 июня 2019 года прямая линия продолжалась четыре часа и семь минут, президент ответил на 70 вопросов.

В середине июня 2020 года Песков говорил, что сроки мероприятия сдвинули "по понятным причинам". Он предполагал тогда, что Путин проведет прямую линию после голосования по поправкам к Конституции. Голосование проводили с 25 июня по 1 июля.

24 июля Песков говорил, что дата проведения прямой линии еще не была определена. Из опубликовнаного в июле перечня поручений президента следовало, что Пескову, первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко и главе исполкома Общероссийского народного фронта Михаилу Кузнецову до 1 октября было поручено проработать вопрос участия ОНФ в обработке обращений граждан, поступающих на прямую линию.

Дмитрий Песков Конституция Владимир Путин прямая линия

Новости по теме

Новости

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

Аkron заявил об обыске в своем офисе в Тольятти

Чемезов привился от коронавируса отечественной вакциной

Инвестор Эльги готов вложить 30 млрд руб. в терминал в Ванино

Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова создаст фонд его памяти

Более 130 детей заболели в сельской школе в Новгородской области

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса

Замглавы Минэнерго РФ Анатолий Тихонов задержан после допроса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');