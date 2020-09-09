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Сирии передали имена еще 70 детей из РФ, которых могут вернуть домой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что российская сторона смогла передать представителям лагерей Аль-Холь и Рож в Сирии список с именами более 70 детей, которые могут в скором времени вернуться в Россию.

"Также мы рады, что удалось передать список курдской стороне еще на 70 человек и сейчас достигнута договоренность, что будет осуществлен розыск этих детей", - сказала Кузнецова журналистам.

Списки переданы представителям лагерей Аль-Холь и Рож.

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