На Лесбосе 12 тыс. нелегалов из сгоревшего лагеря блокировали на трассе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тысячи нелегалов покинули лагерь беженцев "Мория" на греческом острове Лесбос во время сильного пожара, сообщает греческий телеканал Skai.

"Огонь распространился как внутри, так и вне лагеря, он разорен. Сейчас полицейские блокировали более 12 тыс. человек на одной из автомагистралей", - сообщил в эфире телеканала представитель местной администрации Стратос Кителис.

"Складывается сложная ситуация, поскольку среди людей, покинувших лагерь, есть инфицированные коронавирусом", - добавил греческий чиновник.

Сообщений о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

В полиции и пожарной службе сообщили, что причина пожара пока не установлена. Сообщения о том, что это могли быть поджоги в знак протеста против усиления карантинных мер в лагере, ни в полиции, ни в пожарной службе не подтверждают.

Ранее на этой неделе в лагере "Мория" COVID-19 был обнаружен у 35 человек.