Германия и Франция примут детей мигрантов из сгоревшего лагеря "Мория"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти ФРГ согласились принять без сопровождения до 150 детей, которые остались без жилья после пожара в лагере нелегальных иммигрантов "Мория" на греческом острове Лесбос, сообщают СМИ со ссылкой на главу МВД Германии Хорста Зеехофера.

Франция тоже предоставит убежище 100-150 несовершеннолетним беженцам, сказал министр на пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. Всего около 400 детей из лагеря "Мория" получат убежище от 10 стран ЕС, включая Германию и Францию.

Схинас подчеркнул, что пожары на Лесбосе усилили необходимость провести реформы в миграционной политике ЕС. "Мория" - это суровое напоминание нам всем о том, что нам необходимо изменить в Европе", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

Он заявил, что ответственность за предоставление убежища мигрантам не может лежать на членах ЕС, расположенных близ внешних границ блока, или только на Германии. "Нам нужна настоящая солидарность в нашей миграционной политике", - отметил Схинас.

Вице-президент подтвердил, что Еврокомиссия 30 сентября представит предложения по новому соглашению по вопросам миграции и предоставления убежища.

Внутри ЕС ранее возникали разногласия по вопросу распределения между странами лиц, просивших убежища. В частности, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия отказывались соблюдать обязательное требование по приему мигрантов, что сдерживало проведение реформы.

Германия уже принимала детей из греческих лагерей для беженцев в апреле. Тогда Зеехофер выразил надежду на то, что скоро другие страны Европы начнут принимать детей из лагерей для беженцев в Греции.

9 сентября стало известно, что произошел пожар в лагере мигрантов "Мория" на греческом острове Лесбос, в результате чего 12 тысяч человек остались без крова. В полиции и пожарной службе сообщили, что причина пожара пока не установлена.