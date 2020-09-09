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Лукашенко назначил нового Генпрокурора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Генеральным прокурором Белоруссии назначен Андрей Швед, сообщает в среду госагентство "БелТА". Такое решение принял во вторник президент Александр Лукашенко.

Ранее Швед возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

"Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - приводит агентство слова Лукашенко.

Он отметил, что предыдущий генпрокурор - Александр Конюк - проработал в этой должности девять лет. "Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - добавил Лукашенко.

Белоруссия Александр Лукашенко Андрей Швед

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