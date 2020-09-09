В Нидерландах зафиксирован рекордный с апреля прирост случаев COVID-19

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах число заразившихся коронавирусом COVID-19 за сутки увеличилось на 1 140 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Хюго де Йонге.

Отмечается, что число заразившихся в стране быстро растет среди молодежи.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Нидерландах за время пандемии выявили 77 688 случаев коронавируса, 6 246 человек скончались.