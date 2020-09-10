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Лукашенко заявил, что не отдаст власть

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того народ избрал".

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже - обладатели этой власти, ее носители", - сказал Лукашенко, представляя нового генпрокурора в Минске в четверг. Его слова приводит госагентство БелТА.

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"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал", - отметил он.

По его словам, "в середине 90-х она (власть - ИA) валялась в грязи, о нее вытирали ноги". "Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - сказал он.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает оглашенные властями результаты выборов, считая их сфальсифицированными.

Белоруссия Александр Лукашенко

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