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ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ за "подрыв суверенитета" Украины

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Совет ЕС в четверг решил продлить на полгода антироссийские санкции в отношении людей и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", сообщается в постановлении совета.

"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.

В документе сообщается, что санкции будут действовать до 15 марта 2021 года.

Совет ЕС принял это решение по письменной процедуре. Публикация постановления, после которого продление вступит в силу, запланирована на 11 сентября.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией впервые были введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события на Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие на их территориях до 23 июня 2021 года.

"Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется Советом", - отмечают в Брюсселе.

Россия Украина Совет ЕС

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