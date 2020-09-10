Бразилия готова производить у себя российскую вакцину Sputnik V

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Бразилия готова присоединиться не только к клиническим испытаниям, но и к производству на своей территории российской COVID-вакцины Sputnik V, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы также открыты к производству вакцин со странами Латинской Америки. Мы уже договорились о таком производстве в Бразилии, и, если есть другие страны, которые хотели бы производить российскую вакцину - мы готовы к этому партнерству. На данный момент у нас есть договоренности о производстве свыше 500 млн доз российской вакцины в год", - сказал Дмитриев на пресс-конференции в четверг.

По его словам, Бразилия также присоединится к клиническим исследованиям вакцины Sputnik V наряду с другими странами - в частности, Мексикой, Индией и странами Ближнего Востока.

"Наши клинические испытания также будут происходить на Ближнем Востоке, и также будут происходить в Бразилии, Индии, Мексике, ряде других стран. Мы ожидаем, что уже к октябрю у нас будут результаты на 25-30 тыс. людей, которые полностью прошли 42 дня с момента вакцинации", - сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что в РФПИ рассматривают Латинскую Америку как "громадный приоритет". "Мы считаем, что мы можем совместно с вами, с очень важными государственными деятелями в различных странах Латинской Америки очень быстро пройти процесс, где вы увидите результаты", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также рассказал, что порядка 200 млн доз российской COVID-вакцины Sputnik V планируется произвести за рубежом до конца года.

"Сейчас самый тяжелый вопрос, стоящий перед нами - произвести достаточно вакцин, чтобы удовлетворить спрос. Соответственно, мы подписываем соглашение с различными странами, различными штатами, чтобы планировать наше производство. Мы планируем до конца года произвести около 200 млн доз вакцин за рубежом, в следующем году планируем произвести более 500 млн вакцин доз за рубежом", - сообщил Дмитриев.

Ранее он заявлял, что к клиническим исследованиям Sputnik V планируют подключиться Саудовская Аравия и Филиппины, причем старт запланирован уже в сентябре. Также сообщалось, что РФПИ подписало соглашение с Индией - страна готова производить на своих мощностях свыше 300 млн доз вакцины в год.