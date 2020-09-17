США после введения киберсанкций против россиян обещали продолжить борьбу с хакерами

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в связи с введением американскими властями санкций в отношении двух россиян за предполагаемые киберпреступления заявил, что Вашингтон продолжит борьбу с хакерами.

"Соединенные Штаты будут и впредь привлекать к ответственности злоумышленников, стремящихся подорвать нашу экономическую безопасность. Сегодняшние скоординированные действия демонстрируют нашу приверженность сдерживанию киберпреступлений, которые в противном случае повлекли бы за собой большие издержки для американцев", - говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

Ранее сообщалось, что американский минфин внес в список киберсанкций SDN List еще двух россиян: Дмитрия Карасавиди и Данилу Потехина. США считают их причастными к краже виртуальной валюты. По сообщению минфина США, их целью в 2017-2018 годах были клиенты трех провайдеров услуг в сфере виртуальных активов: два из них располагались в США и еще один за рубежом. В результате деятельности этих лиц совокупный ущерб составил не менее $16,8 млн.