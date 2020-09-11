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Семь стран СНГ проверят боеготовность объединенной системы ПВО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Семь стран Содружества независимых государств (СНГ) проверят боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе начавшейся в пятницу тренировки, будет отработано применение сил ПВО по самолетам-нарушителям госграницы государств СНГ, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В тренировке участвуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно-космических сил РФ в Москве. Учения начались в 8:00 по московскому времени.

"Будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие", - уточнили в ведомстве.

В тренировке задействованы более 130 командных пунктов в семи странах и больше 60 самолетов. В том числе в учениях принимают участие истребители Су-27е МиГ-29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22 и Ту-160. "Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран, участвующих в тренировке", - добавили в ведомстве.

СНГ

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