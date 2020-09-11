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Тихановская сочла не очень активной российскую поддержку Лукашенко

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская высказала мнение, что руководство России поддерживает президента Белоруссии Александра Лукашенко, но делает это умеренно.

"(Президент России - ИФ) Путин поддерживает его (Лукашенко - ИФ), хотя и не очень активно", - сказала Тихановская в интервью польской газете "Речь Посполита", отвечая на вопрос о том, что она думает о стратегии Москвы в отношении Белоруссии.

Тихановская добавила, что, по ее мнению, президент России занял выжидательную позицию. "Полагаю, он (Путин - ИФ) решил подождать, пока он стоит рядом и наблюдает", - сказала лидер оппозиции.

"Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", - заявила Тихановская.

"Нет смысла вводить войска, поскольку происходят мирные выступления против одного человека", - сказала она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключал, что в случае необходимости обратится к России за военной помощью.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Самые массовые акции проходят в Белоруссии по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тыс. человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако их количество разнится. 25 августа Тихановская сообщила, что погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек на акциях протеста в Белоруссии. Экспертам ООН по правам человека также известно о 450 задокументированных случаях жестокого обращения с людьми во время задержаний.

Спустя два дня после выборов Тихановская уехала в Литву. Ее соратники тогда заявили, что отъезду Тихановской в Литву предшествовало трехчасовое общение с сотрудниками силовых структур Белоруссии в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной. Позднее Лукашенко утверждал, что оказал содействие Тихановской в отъезде из республики по ее просьбе.

18 августа ее сторонники создали Координационный совет (КС) с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов. Власти Белоруссии считают этот орган неконституционным. К настоящему времени практически все члены президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.

Светлана Тихановская Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко

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