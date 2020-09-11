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Британия согласовала первое после Brexit крупное торговое соглашение

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания достигла договоренностей с Японией по установлению режима свободной торговли, что стало первым масштабным торговым соглашением Лондона после Brexit.

"Соединенное Королевство обеспечило себя соглашением о свободной торговле с Японией, которое является первым крупным торговым соглашением Великобритании в качестве независимой страны, и оно увеличит торговлю с Японией на 15,2 млрд фунтов стерлингов ($19,5 млрд - ИФ)", - говорится в заявлении министерства внешней торговли Великобритании.

Соглашение в общих чертах было выработано в пятницу в ходе видеозвонка министра внешней торговли Великобритании Лиз Трасс и главы МИД Японии Мотэги Тосимицу.

В Лондоне ожидают, что благодаря этому договору британские компании, занимающиеся экспортом в Японию, получат конкурентное преимущество, а в Великобритании будут созданы новые рабочие места. Также, согласно заявлению, договор рассматривается как важный шаг в присоединении Великобритании к Соглашению о Транстихоокеанском торговом партнерстве.

Ожидается, что соглашение принесет в британскую экономику примерно $1,9 млрд, а зарплаты работников в Великобритании в долговременной перспективе вырастут на общую сумму в более чем $1 млрд.

Великобритания Япония Brexit Лиз Трасс Мотэги Тосимицу

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