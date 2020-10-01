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Еврокомиссия уведомила Лондон о нарушении им обязательств по Brexit

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) направляет письмо Великобритании с официальным уведомлением о нарушении обязательств по соглашению о Brexit, объявила в четверг председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Это первый этап процедуры о нарушении законодательства. Это письмо предлагает Соединенному Королевству сообщить нам свои замечания в течение одного месяца", - сообщила фон дер Ляйен в Брюсселе в специальном заявлении для СМИ.

При этом она отметила, что Еврокомиссия продолжит работать для полной реализации и в установленные сроки соглашения о выходе Великобритании из ЕС. "Мы придерживаемся наших обязательств", - заявила глава Еврокомиссии.

В статье 5 соглашения о Brexit говорится, что ЕС и Великобритания должны принять все необходимые меры для обеспечения выполнения обязательств, вытекающих из соглашения о выходе, и должны воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение этих целей.

Соглашение о Brexit было ратифицировано как ЕС, так и Великобританией. Оно вступило в силу 1 февраля 2020 года и имеет юридическую силу в соответствии с международным правом.

После публикации правительством Великобритании проекта закона о внутреннем рынке Соединенного Королевства, который затрагивает таможенные процедуры в Северной Ирландии, заместитель председателя ЕК Марош Шефчович созвал внеочередное заседание совместного комитета ЕС-Великобритания, чтобы выслушать объяснения британского правительства о его намерениях, вызывающих серьезные опасения ЕС. Заседание состоялось 10 сентября в Лондоне.

Шефчович заявил, что если законопроект будет принят, это станет серьезным нарушением соглашения о выходе и международного права. Он призвал правительство Великобритании отозвать эти меры в кратчайшие сроки, в любом случае до конца сентября.

На заседании совместного комитета 28 сентября зампред Еврокомиссии повторил призыв отозвать спорные меры, запланированные Лондоном. Правительство Великобритании подтвердило намерение продолжить работу над законопроектом.

Соглашение о Brexit предусматривает, что в течение переходного периода Суд ЕС обладает юрисдикцией для обеих сторон, а Еврокомиссия имеет полномочия в отношении Соединенного Королевства, а также в толковании и применении этого соглашения.

Великобритания Brexit

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