Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не исключает возможности избрания нового президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

"Да, мало кто остался на свободе из президиума, но никто не подает заявки о выходе из членов Координационного Совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет избран новый президиум", - сказала Тихановская в интервью порталу tut.by.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Ранее сторонники основного оппонента Лукашенко, экс-кандидата в президенты Тихановской создали Координационный совет с целью транзита президентской власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико, соратница Тихановской Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В настоящий момент все члены президиума КС, кроме Алексиевич, либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии.