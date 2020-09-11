Бомбардировщики США провели полеты у островов РФ в Арктике

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Три американских стратегических бомбардировщика B-1B совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море, сообщило в пятницу Европейское командование вооруженных сил США.

Полеты выполнялись над международными водами Северного Ледовитого океана.

"Базирующиеся в Техасе (бомбардировщики) B-1 Lancer ... совершили полеты в наиболее удаленной восточной зоне ответственной Европейского командования", - говорится в сообщении.

По данным Командования, полеты, продолжавшиеся 14 часов, в ходе которых бомбардировщики пролетели в общей сложности 6,9 тыс. км, были осуществлены 10 сентября.

"После выполнения миссии в международном воздушном пространстве над Восточно-Сибирском морем самолеты, вернувшиеся на авиабазу Эйлсон близ Фэрбанкса на Аляске, теперь готовятся к давно запланированной переброске в Европу", - говорится в сообщении.

Три бомбардировщика B-1B Lancer из состава 345-й бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс (штат Техас) "продемонстрировали, как американские стратегические бомбардировщики могут в любой момент выполнить любую миссию в любой точке земного шара", - отметили в командовании.

"Миссия, которая дополняет недавнее развертывание шести (стратегических бомбардировщиков) B-52 на авиабазе Фэрфорд в Англии, показала, как американские силы могут быть использованы для достижения оперативной цели на восточном и западном флангах Европейского командования вооруженных сил США", - отметили американские военные.