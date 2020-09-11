Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:45Заразились
на 11.09В России 1 051 874+5 504В мире 28 161 885+298 152

Бомбардировщики США провели полеты у островов РФ в Арктике

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Три американских стратегических бомбардировщика B-1B совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море, сообщило в пятницу Европейское командование вооруженных сил США.

Полеты выполнялись над международными водами Северного Ледовитого океана.

"Базирующиеся в Техасе (бомбардировщики) B-1 Lancer ... совершили полеты в наиболее удаленной восточной зоне ответственной Европейского командования", - говорится в сообщении.

По данным Командования, полеты, продолжавшиеся 14 часов, в ходе которых бомбардировщики пролетели в общей сложности 6,9 тыс. км, были осуществлены 10 сентября.

"После выполнения миссии в международном воздушном пространстве над Восточно-Сибирском морем самолеты, вернувшиеся на авиабазу Эйлсон близ Фэрбанкса на Аляске, теперь готовятся к давно запланированной переброске в Европу", - говорится в сообщении.

Три бомбардировщика B-1B Lancer из состава 345-й бомбардировочной эскадрильи с авиабазы Дайс (штат Техас) "продемонстрировали, как американские стратегические бомбардировщики могут в любой момент выполнить любую миссию в любой точке земного шара", - отметили в командовании.

"Миссия, которая дополняет недавнее развертывание шести (стратегических бомбардировщиков) B-52 на авиабазе Фэрфорд в Англии, показала, как американские силы могут быть использованы для достижения оперативной цели на восточном и западном флангах Европейского командования вооруженных сил США", - отметили американские военные.

США Арктика

Новости

ЕС подтвердил планы ввести санкции против виновных в насилии в Белоруссии

На Украине анонсировали встречу глав государств Нормандского формата

Шведский парламентарий вслед за Норвегией выдвинул Трампа на премию мира

Шведский парламентарий вслед за Норвегией выдвинул Трампа на премию мира

Тихановская не исключила избрания нового президиума совета оппозиции

Во Франции второй день зафиксировали более 9 тыс. случаев COVID-19

Apple опровергла удаление приложений российских СМИ из украинского Appstore

Уехавший на Украину белорусский оппозиционер Кравцов стал фигурантом уголовного дела

Уехавший на Украину белорусский оппозиционер Кравцов стал фигурантом уголовного дела

Трамп объявил о договоренности Израиля и Бахрейна нормализовать отношения

Трамп объявил о договоренности Израиля и Бахрейна нормализовать отношения
Навальный попал в больницу

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

На белорусских детей составили 200 протоколов за участие в протестах

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');