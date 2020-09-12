В Белоруссии на пятничных акциях были задержаны 32 человека

Акция протеста в Минске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в пятницу прошли 13 протестных акций в трех регионах страны, за нарушения были задержаны задержаны 32 человека, сообщила пресс-служба МВД.

"До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", - уточнили в министерстве.

В столице акции проходили в нескольких местах. Общая численность участников всех 13 акций не превысила 450 человек, заявило МВД Белоруссии в своем телеграмм-канале.

По данным пресс-службы, в "поддержку мира, безопасности и спокойствия" в пятницу в Беларуси состоялось 12 массовых мероприятий в пяти регионах страны. В них приняли участие около 800 человек.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.

Сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный комитет оппозиции для обеспечения транзита власти.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико, соратница Тихановской Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В настоящий момент все они, кроме Алексиевич, либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии