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Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования

Макгрегор задержан на Корсике по жалобе на попытку изнасилования
Боец смешанного стиля Конор Макгрегор
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, недавно заявивший о завершении карьеры, задержан на Корсике за непристойное поведение и попытку изнасилования. Об этом в субботу пишет газета The Daily Mail.

Сообщается, что жалоба на спортсмена поступила в полицию 10 сентября. Другие детали не приводятся. Макгрегор обвинения отвергает.

Между тем сайт TMZ Sports сообщает со ссылкой на представителя Макгрегора, что спортсмена освободили после беседы с полицией.

У Макгрегора и ранее были проблемы с законом. В частности, в марте 2019 года его задержали за то, что он разбил телефон болельщика.

В 2018 году Макгрегор оказался в центре скандала в связи с нападением на автобус, в котором находились несколько бойцов, включая Хабиба Нурмагомедова. В наказание ирландец был приговорен к общественным работам, также его обязали пройти курсы по управлению гневом.

Конор Макгрегор Франция Корсика

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